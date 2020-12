Nog zes coronabesmettingen bij Eupen: wedstrijd tegen Club Brugge gaat door

De wedstrijd tussen Club Brugge en Eupen zal dan toch gewoon plaatsvinden dit weekend. Bij de laatste coronatesten zouden nog zes spelers positief getest hebben, waardoor de wedstrijd dus kan doorgaan.

Het was lang niet duidelijk of de wedstrijd tussen Club Brugge en Eupen kon doorgaan, maar Het Nieuwsblad meldt nu dat er gewoon gespeeld kan worden. Een ploeg kan een match pas laten uitstellen bij zeven coronabesmettingen en dat is bij de bezoekers niet meer het geval.

Er hebben namelijk "slechts" zes spelers van Eupen positief getest. Zo zal Eupen voor de eerste keer in actie komen sinds de overwinning op het veld van Beerschot op zes december. De wedstrijd tussen Club Brugge en Eupen staat zaterdag op het programma om 14u.