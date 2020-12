OFFICIEEL: Kapitein Eupen trekt naar Cyprus

Nils Schouterden verlaat Eupen en trekt naar het Cypriotische AEK Larnaka. Dat heeft de club net officieel meegedeeld.

Eind deze week trekt Schouterden naar zijn nieuwe club om zich medisch te laten testen en zijn contract te ondertekenen. Schouterden speelde 125 wedstrijden in twee periodes voor Eupen.

"We bedanken Nils Schouterden voor zijn inspanningen en prestaties in het truitje van Eupen. We wensen onze kapitein veel geluk bij de voortzetting van zijn carrière bij AEK Larnaka", klinkt het.