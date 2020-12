KV Kortrijk maakt werk van de toekomst en verlengt contract van jong talent

KV Kortrijk heeft het contract van Yani Van Den Bossche verlengd. Het nieuwe contract van de flankaanvaller loopt tot 2022. De 19-jarige Van Den Bossche krijgt dit seizoen af en toe zijn kans en mocht al vijf keer invallen in de Jupiler Pro League. Zo speelde hij het voorbije weekend bijna 20 minuten mee tegen KRC Genk.

Welcome to the big boys, Yani! 🤩



🔴⚪️ #YANI2022 pic.twitter.com/4nUvq0Zcol