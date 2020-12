Yves Vanderhaeghe haalt uit: "Deze competitie had al lang stil gelegd moeten worden"

Terwijl de meeste trainers wel akkoord gaan met de boetes van de Pro League is er eentje die een andere mening is toegedaan. Yves Vanderhaeghe vraagt zich af wat het nut nog is van voetballen als er zelfs geen emotie meer getoond mag worden.

Vanderhaeghe bedoelt daar niet mee dat hij niet achter het initiatief staat, maar dat het onzin is dat we al zo lang aan het doorvoetballen zijn terwijl de rest van de maatschappij stilligt. “Deze competitie had al lang stil gelegd moeten worden”, zegt Vanderhaeghe in Het Nieuwsblad. “Per gezin is één knuffelcontact toegelaten en voor alle duidelijkheid: ik leef de maatregelen strikt na, vanavond zit ik, alleen met mijn vriendin, maar waarom voetballen wij nog?"

"Het is voor de clubs moeilijk en alle begrip voor de belangen maar heeft dit wel nog zin en is het nog veilig. We doen er nu alles aan om deze competitie in stand te houden. Wat is belangrijker: voetbal of veiligheid? Wij worden wel getest maar lopen toch nog risico’s. En wat een rompslomp om toch nog te kunnen voetballen. En wat is de meerwaarde om zonder publiek te spelen? Meer dan wat vertier voor de mensen die thuis zitten is het niet.”

De spelers zullen zich ook moeten inhouden. “Wij zullen de spelers vragen om niet te knuffelen want de boetes zijn enorm. Emotie is echter niet altijd controleerbaar. Wat als je de winnende goal scoort in de toegevoegde tijd?”