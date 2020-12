Na Dost slaat Club Brugge wederom hard toe: 'Italiaanse topclubs afgetroefd en persoonlijk akkoord met opvolger Mata'

Club Brugge lijkt van plan om zich flink te versterken tijdens deze wintermercato. Donderdagavond strikten de Bruggelingen al sluipschutter Bas Dost en er zit nog een transfer in de pijplijn.

Het was al even duidelijk dat Club interesse toonde in de 19-jarige Amerikaan Bryan Reynolds. Nu zouden volgens Italiaanse bronnen de West-Vlamingen een versnelling hoger hebben geschakeld voor de opvolger van Mata.

Club zou een persoonlijk akkoord bereikt hebben met Reynolds en troeft daarmee Italiaanse topclubs als AS Roma en Juventus af. Ook een deal met zijn Amerikaanse werkgever is in de maak.