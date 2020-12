Mag sterkhouder van KVO dromen van het EK? "Het zou natuurlijk een droom zijn"

KV Oostende is toch één van de revelaties van dit seizoen. De kustploeg trok afgelopen zomer heel wat nieuw jong geweld aan en het moet gezegd worden: er zitten heel wat leuke spelers tussen.

De rekruteringsstrategie aan de hand van data lijkt voorlopig een schot in de roos. Jack Hendry is één van de nieuwe jongens die vorige zomer toestreek in KV Oostende en samen met Arthur Theate en Anton Tanghe vormt hij een stevig blok achterin bij de kustboys.

Als de 25-jarige Schot die lijn doortrekt, mag hij misschien wel hopen om mee te gaan naar het EK voor zijn land volgend jaar. “Ach, dat is iets wat ik zelf niet in de hand heb", klinkt het in een interview op het digitaal huis van de club.

"Het zou natuurlijk een droom zijn om ooit een tornooi mee te maken met Schotland, zeker als je weet dat ze zich niet voor elk kampioenschap kwalificeren."