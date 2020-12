Knuffelverbod beroert de spelers van Jupiler Pro League: "Clubs zullen dit verhalen op spelers" en "Weglopen van iedereen als ik scoor"

Het knuffelverbod in de Jupiler Pro League beroert de zielen. Benieuwd hoe het gaat aflopen met het kerstvoetbal.

De Pro League wil geen gele kaarten geven, maar heeft wel boetes tot 10.000 euro in petto voor knuffelende spelers.

Dat kwam er na heel wat deining over hoe de spelers met elkaar omgingen bij het vieren van een doelpunt de afgelopen weken.

Boetes

Maar hoe gaat het zich uiten vanaf heden? Dat is dé vraag van een miljoen. "Vanaf nu zal ik van iedereen weglopen als ik scoor", aldus Hairemans in een reactie bij Sporza. "Neen, vermoedelijk zullen we nu gewoon niet vieren."

Ook Hannes van der Bruggen liet zich uit over de zaak: "De individuele boetes zijn voor de spelers. Maar ik denk ook niet dat clubs happig zullen zijn om de boetes van 10.000 euro allemaal uit eigen zak te betalen. Ik denk dat de spelers in de eerste plaats verantwoordelijk zullen worden gesteld."