22-jarige kleinzoon van voormalige Standard-man komt aan het roer te staan van gevallen Engelse traditieclub

Het gaat al even niet goed met Sunderland. De traditieclub is weggezakt tot het derde niveau in Engeland. Nu moet een 22-jarige de club uit het slop trekken.

Kyril Louis-Dreyfus wordt de nieuwe eigenaar van Sunderland. Zijn achternaam zal vast een belletje doen rinkelen want het is de kleinzoon van wijlen Robert Louis-Dreyfus, die eind jaren 90 aandeelhouder was bij Standard. De Franse zakenman staat voor een enorme uitdaging want Sunderland is al enkele jaren op de dool en is weggezakt naar de Engelse derde klasse.