Opvallend: recordaankoop die volledig flopte bij STVV levert de Kanaries nog een mooie winst op

STVV is momenteel de rode lantaarn in de Jupiler Pro League. Zaterdagavond trekken de geelhemden naar Sclessin. Voor de doelpuntenproductie tegen Standard rekenen de Kanaries op hun spitsen Suzuki en Nazon.

Beide aanvallers doen het goed en vooral Suzuki liet zich al positief opmerken. Wie het echter minder deed tijdens zijn passage in Limburg was Mohammed Buya Turay. De Kanaries betaalden in 2018 1,8 miljoen euro aan het Zweedse Djurgardens IF voor de aanvaller.

Hij speelde in totaal slechts 7 wedstrijden voor geelblauw en werd vorig seizoen verhuurd aan Chinese Habei China Fortune FC. Afgelopen zomer werd de transfer definitief gemaakt.

Voorzitter David Meekers zegt in Het Belang van Limburg dat er zelfs nog winst werd gemaakt op de flopaankoop. In totaal zou de transfer STVV nog zo'n twee miljoen euro opgeleverd hebben.