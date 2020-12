Hans Vanaken pakte eerste directe rode kaart in de reguliere competitie, vierde uitsluiting in zijn carrière

Club Brugge sloeg er zaterdagmiddag in om zijn laatste wedstrijd in het jaar 2020 te winnen. Het won eenvoudig met 2-0 van KAS Eupen. Hans Vanaken sluit het jaar af met een zeldzame rode kaart.

Er stonden nog nauwelijks tien minuten op de klok en Club Brugge had zijn schaapjes met een 2-0 voorsprong al op het droge. Toch sloeg het noodlot toe. Verdediger Ricca rukte op tot voorbij de middellijn maar speelde dan de bal te kort in op Hans Vanaken. Eupen-verdediger Andreas Beck gleed in volle snelheid naar de bal en kreeg de voet van Vanaken vol op de enkel. Nathan Verboomen greep naar de achterzak en duwde een rode kaart onder de neus van de tweevoudige Gouden Schoen-winnaar.

Ook Hans Vanaken zal even moeten bekomen van zijn rode kaart. Het is nog maar zijn eerste keer in de reguliere competitie dat de middenvelder dit meemaakt. (hij kreeg wel al eens rood in het Play-Off 1 duel tegen Standard). Vijf jaar geleden moest hij, nog in het shirt van Lokeren, tijdens de finale van Play-Off 2 het terrein na een dubbele gele kaart verlaten. Ook bij Lommel kreeg hij in de Proximus League al eens een dubbele gele kaart onder de neus geduwd. Hans Vanaken zijn schorsing zal in principe plaatsvinden op 10 januari. Dan speelt de landskampioen op bezoek bij rode lantaarn Sint-Truiden.