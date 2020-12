Matchwinnaars reageren na #ZWACER: "Daarom trapte ik vrij snel" en "Was broodnodig"

Het venijn in Zulte Waregem - Cercle Brugge zat in de staart, zoveel was duidelijk. Dompé maakte als invaller de 1-0, wat later kon Bostyn ook nog eens de nul op het bord houden na een gestopte strafschop. De hoofdrolspelers reageren.

"Makkelijk was het niet op dit veld, maar dat geldt natuurlijk voor beide ploegen", aldus matchwinnaar Dompé. "Ik trapte vrij snel omdat het moeilijk was om de bal mee te pakken." "Ik wil natuurlijk elke week scoren en uiteraard was ik hongerig. Ik was geschorst op een slecht moment, daarna raakte ik ook nog eens geblesseerd. Nu ben ik klaar om opnieuw de club te helpen, hopelijk heb ik de coach kunnen overtuigen." Broodnodige zege Louis Bostyn moest even later de meubelen redden na een strafschop voor de bezoekers, al had hij daarvoor ook al een paar keer een goede redding gemaakt. "In zo'n situaties probeer ik gewoon de beste beslissing te nemen." "Deze overwinning doet gewoon enorm veel deugd. De druk was groter geworden na de nederlaag tegen STVV en dan was dit een broodnodige zege. Ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen", aldus Bostyn.