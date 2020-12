Verschueren spreekt over zijn plannen in Anderlecht: "ik wil de club gaan beschermen"

Op 23 november werd het nieuws bekendgemaakt dat Michael Verschueren extra aandelen in Anderlecht had opgekocht. Verschueren geeft nu nog wat extra uitleg en spreekt over zijn invloeden binnen de club.

Na het opkopen van de aandelen van Alexandre Van Damme en Jo Van Biesbroeck bezit Michael Verschueren nu 11% van de aandelen. Door deze veranderingen zien we Verschueren aan het hoofd van de kleinere aandeelhouders in Anderlecht. Beschermende rol voor de club In een interview bij La Dernière Heure vertelde Verschueren meer over zijn bedoelingen. "Ik hecht heel veel belang aan het Anderlecht-DNA. Als ik voel dat ik dit moet beschermen, dan heb ik nu de macht om samen met de minderheidsaandeelhouders beslissingen te blokkeren. Maar ik heb geen ambitie om weer terug te keren binnen het management van de club", aldus Michael Verschueren die zo toch nog zijn rol kan hebben in toekomstige beslissingen op Anderlecht.