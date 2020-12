Blessin opgelucht na winst op veld van OHL: "Er vallen kilo's gewicht van mijn schouders"

KV Oostende veroverde op het veld van Oud-Heverlee Leuven drie broodnodige punten nadat ze een 1-0 achterstand ophaalden. Achteraf was trainer Alexander Blessin vanzelfsprekend heel tevreden, al blijft hij nuchter.

"Er valt heel wat gewicht van mijn schouders nu. We wilden het jaar goed afsluiten en we speelden dan ook met een goede mentaliteit. Het was jammer dat OHL scoorde uit één of twee mogelijk mogelijkheden aangezien de grootste kansen van onze kant kwamen", klinkt het bij Blessin.

Door die overwinning staat Oostende nu op de 10e plaats in het klassement en springen ze naast Standard. Al beseft Blessin dat er nog een lange weg te gaan is. "We hebben ons matchplan kunnen uitvoeren dus ik had geen reden om kwaad te zijn tijdens de rust. We scoorden op de juiste momenten twee goals maar de andere ploegen winnen en scoren ook Ik blijf ook naar onderen kijken en daarom zijn deze drie punten ook ze belangrijk. De druk blijft maar die houdt ons ook scherp", blijft hij nuchter.