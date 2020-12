Kevin Mirallas doet het goed in Turkije: twee assists voor onze landgenoot dit weekend

Gaziantep FK doet het goed in de Turkse competitie en dit weekend haalden ze het in de topper van Alanyaspor. Het werd 3-1 dankzij onder meer twee assists van een sterker Kevin Mirallas.

Gaziantep FK staat voorlopig op een knappe derde plaats in de Turkse competitie. De ploeg won dit weekend van de nummer twee, Alanyaspor en daardoor staan ze nu op even veel punten. Beide clubs hebben zo wel nog twee punten minder dan leider Galatasaray.

Kevin Mirallas speelt dit seizoen bij Gaziantep FK en onze landgenoot maakt indruk. Zo was hij in de topper van dit weekend goed voor twee assists in de 3-1 overwinning. Hij staat nu op 3 doelpunten en 3 assists in 9 wedstrijden dit seizoen.