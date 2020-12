Tottenham had de wedstrijd lang onder controle maar geeft zege in het slot nog uit handen: povere 1 op 9 voor Mourinho

Tottenham behaalde de voorbije wedstrijden een teleurstellende 0 op 6. Er moest op bezoek bij Wolverhamtpon dus gewonnen worden om de voeling met de Engelse top niet te verliezen. Het puntenverlies van Liverpool zal ongetwijfeld ook hebben meegespeeld bij het team van José Mourinho.

Tottenham moest zich na nederlagen tegen Liverpool en Leicester City dringend herpakken. Toby Alderweireld verhuisde naar de bank, bij Wolverhampton kwam ook Leander Dendoncker niet in actie. Hij geraakte geblesseerd in het duel tegen Chelsea.

José Mourinho zag zijn ploeg furieus aan de wedstrijd starten. Een hoekschop werd door de thuisploeg slecht weggewerkt, Tanguy Ndombele knalde al na 57 seconden de bal hard in het doel. Een perfecte start dus voor Tottenham. De snelle voorsprong was voor de Spurs een perfecte uitgangspositie. Het kroop opnieuw in de organisatie en wachtte geduldig af. Het kreeg enkele mogelijkheden maar speelde de tegenaanvallen slecht uit. Wolverhampton kreeg in de eerste helft nog een grote mogelijkheid op de gelijkmaker. De 18-jarige Fabio Silva tikte een voorzet van Nelson Semedo net naast het doel.

Wolverhampton nam in de tweede helft opnieuw inititiatief maar botste voortdurend op een defensief Tottenham. Vijf minuten voor tijd werd de aanvalslust van de Wolves dan toch verzilverd met een (verdiende) gelijkmaker. Saïss kopte een hoekschop knap binnen. Plots schreeuwde Mourinho zijn troepen weer naar voor. Maar het winnende doelpunt kwam er niet.

Opnieuw puntenverlies voor Tottenham. Het staat nu vijfde in de Premier League en telt al zes punten minder als leider Liverpool.