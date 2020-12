Penaltyfases blijven toch hangen bij Beerschot: "Dat contact met Tissoudali had de VAR ook wel eens mogen herbekijken"

Bij Beerschot spraken ze allemaal van "een verdiende overwinning voor Anderlecht". Maar daar voegden ze ook wel aan toe dat de penaltyfases een kantelmoment waren...

Hernan Losada kon niet anders dan het toch ter sprake te brengen. "Tot aan die penaltyfase doen we goed mee. Volgens de nieuwe regels is dat strafschop, maar je moet me toch eens uitleggen hoe iemand een kopduel kan aangaan met zijn armen naast zich. Aan de andere kant was er dan de fase met Tissoudali, waarbij hij zich blesseerde. De VAR was duidelijk nog niet wakker, want dat hadden ze toch ook eens mogen herbekijken."

Dario Van den Buijs was de schlemiel omdat hij de bal tegen zich aan kreeg. "Het was een cadeautje hé. Ik kreeg die bal eerst tegen de heup en dan licht tegen de hand. Maar goed, ze hebben verdiend gewonnen."