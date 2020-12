Geen schorsingvoorstel voor Maximiliano Caufriez: STVV-verdediger wordt opgeroepen voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal

Het Bondsparket heeft vandaag de schorsingvoorstellen voor Hans Vanaken en Roman Yaremchuk bekendgemaakt, maar Maximiliano Caufriez heeft nog geen zicht op zijn straf. De STVV-verdediger wordt opgeroepen voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal.

Maximiliano Caufriez werd het voorbije weekend uitgesloten in de wedstrijd tegen Standard. De STVV-verdediger had een zware ingreep in huis op Nicolas Gavory, waardoor STVV meer dan een half uur met tien man moest spelen. De Kanaries haalden het uiteindelijk wel met 1-2.

Het is nog niet duidelijk voor hoe lang Caufriez geschorst zal worden. Het Bondsparket heeft namelijk geen schorsingvoorstel uitgesproken voor de centrale verdediger. Hij wordt opgeroepen voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal.