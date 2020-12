Trebel staat terug op het trainingsveld, maar hoe ziet Anderlecht de toekomst met de Fransman?

Adrien Trebel is in de laatste fase van zijn revalidatie aanbeland. Toch moeten we de Fransman niet meteen in de paars-witte basis verwachten. De middenvelder heeft zijn verleden immers tegen.

Nochtans zou Adrien Trebel een absolute meerwaarde zijn op het middenveld van RSC Anderlecht. Petr Zulj viel te licht uit naast Albert Sambi Lokonga, terwijl Josh Cullen niet de voetballende kwaliteiten van zijn Franse concullega heeft. Het is realistisch om te stellen dat Anderlecht in januari op Trebel zal kunnen rekenen, maar… Vincent Kompany zal de middenvelder mondjesmaat brengen. Het programma is razend druk en de voorbije seizoenen hebben bewezen dat de knie van Trebel héél snel overbelast is. Transfer? Bovendien blijft het afwachten wat de paars-witte plannen op lange termijn zijn. Trebel beschikt nog steeds over een monsterloon. Bij een goed bod mag de Fransman nog steeds beschikken.