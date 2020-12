Leko reageert op China-debacle: "Ik wilde niet dat het in de pers kwam, maar ik ben altijd open geweest"

Na de deugddoende zege tegen Charleroi wist Ivan Leko dat er achteraf op de persconferentie natuurlijk ook ging gevraagd worden naar zijn eventuele vertrek naar China. De coach wilde aanvankelijk niet te veel lossen, maar had toch enkele dingen te zeggen.

Ondertussen zijn de geruchten al eventjes bevestigd. Ivan Leko heeft een aanbod op zak van Shanghai SIPG en zou er maar liefst een bedrag van rond de tien miljoen kunnen gaan verdienen.

Na de verdiende zege tegen Charleroi gaf Ivan Leko kort even wat meer uitleg, hoewel de coach meteen zelf aangaf "er liever nog niet te veel kwijt over te willen."

"Ja, het klopt ik heb een aanbod op zak. En ik ben van het begin eerlijk geweest daarover tegen de mensen die daarvan op de hoogte moeten zijn. Ik speel geen spelletjes, ik speel geen verstoppertje. ik ben open en eerlijk over zo'n dingen. Maar ik wilde het intern bespreken. Iemand heeft daar anders over beslist, plots stond het in de pers. Dat was mijn keuze niet."

Verder vertelde de coach nog dat hij niet de indruk had dat het de jongens uit hun focus bracht voor de wedstrijd: "Heb je de wedstrijd gezien? De mentaliteit en de focus die mijn spelers brachten? Neen, ik denk niet dat het hen heeft beziggehouden. Ze hebben hun job allemaal goed uitgevoerd."

Of er dan snel nieuws komt?

"Ik hoop het. Ik ben blij bij de club en ik voel me hier goed. Maar in het leven zijn er altijd verrassingen en je weet nooit wat de volgende dag je brengt. Ik heb me tot nu toe gefocust op mijn taak bij Antwerp. Dat was deze wedstrijd tot een goed einde brengen. Nu moet ik overleggen met mijn familie en met de club."

Bij rechtenhouder Eleven Sports kwam de trainer ook nog even terug op de zaak: