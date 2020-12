Speler die tegen protocol in naar Bosnië reisde vraagt begrip: "Wil mijn zoontje niet alleen via videochat zien opgroeien"

Sommige buitenlanders in de Jupiler Pro League hebben hun familie al heel lang niet meer gezien. Aleksandar Vukotic stapte dan maar op het vliegtuig om zijn gezin te bezoeken en zit verveeld met de situatie.

Aleksandar Vukotic werd ruim twee maanden geleden vader van een zoontje. Hij was bij de geboorte, maar zag zijn gezin daarna alleen nog maar via videocalls. "Ik wil hem niet alleen via ­videochat zien opgroeien. Daarom ben ik hier (in Bosnië, nvdr.)", legde de verdediger van Waasland-Beveren uit bij Gazet van Antwerpen.

Begrip

De 25-jarige verdediger, sinds 2018 bij W-B, vraagt begrip. "Ik heb er gemengde gevoelens bij. "Ik begrijp dat mensen kritiek hebben. Maar ik hoop dat zij mij ook begrijpen. Dit coronajaar is sowieso al mentaal zwaar en zeker als je helemaal alleen bent. Kerstavond was redelijk triest."

En Vukotic is lang niet de enige buitenlander die zijn familie in het vaderland al een hele poos niet meer heeft gezien. De erg korte winterstop maakt het er niet makkelijker op.