Bas Dost geeft voor het eerst uitleg over zijn transfer naar Club Brugge

Bas Dost heeft dinsdagmiddag met succes zijn medische proeven afgelegd. De 31-jarige Nederlander sprak ook zelf over zijn transfer naar Club.

Na de winterstop is Bas Dost te bewonderen in het shirt van Club Brugge. De transfer werd na de geslaagde medische testen helemaal afgerond. Er raakte bekend dat Club Brugge zo'n 4miljoen euro heeft betaald voor zijn nieuwe topspits. De Nederlander sprak bij AD ook al zelf even over zijn transfer naar blauw-zwart.

"Na mijn laatste wedstrijd met Frankfurt is er weer contact geweest. Uiteindelijk is het allemaal heel snel gegaan. Bij Club Brugge lieten ze meteen zien dat ze me graag wilden hebben. Dat merkte ik aan alle kanten. Naar dat gevoel ben je als speler altijd op zoek. Ik zag het hele verhaal van Club Brugge zitten", aldus de nieuwe aanwinst.

Dost had ook nog een mededeling voor de supporters: "Ik ben van plan om te vlammen als een gek en heb de drang om een en ander te laten zien".