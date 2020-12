Extra Time-panel zag een goed Anderlecht met een prima Nmecha en een energieke Amuzu: "Anderlecht eindigt in de top 4"

In Extra Time werd ook het spel van Anderlecht tegen Waasland-Beveren bekeken en geanalyseerd. De uitgenodigde gasten aan tafel waren positief en Johan Boskamp ziet Anderlecht hoog eindigen.

Johan Boskamp gaf een duidelijke 'ja' bij de vraag als Anderlecht dit seizoen play off-1 speelt. In de wedstrijd van Anderlecht tegen Beerschot zagen de gasten aan tafel bij Frank Raes met Nmecha-Amuzu een goed duo bij Anderlecht.

Lucas Nmecha gooit hoge ogen bij paars-wit. De 22-jarige huurling van Manchester City was dit seizoen goed voor 10 goals in 16 wedstrijden. Toch is de Duitse spits meer dan een gewone afwerker. “Nmecha was de beste in de wedstrijd tegen Beerschot. Hij schotelde Tau drie opgelegde kansen voor. Alles wat hij deed was zeer goed. Hij wordt momenteel gehuurd maar met zulke prestaties wordt het bijna onmogelijk om hem te houden”, aldus Franky Van der Elst in Extra Time.

Naast de lovende woorden voor Nmecha waren er ook complimenten voor Amuzu. “De rechterflankspeler van Anderlecht geeft zich altijd voor 100% en maakt vooruitgang. Zijn hoekschoppen zijn prima aangesneden, dit doet hij écht goed. In vier seizoenen kwam Amuzu echter wel maar aan vijf goals. Zijn rendement moet omhoog”, vervolgde Van der Elst.