Alwéér raak: woensdag kondigt Club Brugge nieuwe aanwinst aan

Club Brugge gaat als een tierelier. Het haalde dinsdag Bas Dost officieel naar België en op woensdag volgt mogelijk een nieuwe voltreffer.

Stefano Denswil zal door Club Brugge voor zes maanden gehuurd worden bij Bologna, het team dat hem in de zomer van 2019 overnam van blauw-zwart.

De 27-jarige linksvoetige verdediger kan zo dus zijn rentree maken op Jan Breydel, waar hij vier seizoenen speelde.

De centrale verdediger moet een concurrent worden van Simon Deli bij Club Brugge, qua linksvoetige centrale verdedigers mocht er sowieso nog wel iets bij voor blauw-zwart.

Denswil speelde dit seizoen bij Bologna amper 112 wedstrijdminuten in de Serie A: één keer in de basis, vier keer als invaller. In Brugge hoopt hij op meer speelkansen.