Jan Ceulemans onder de indruk van Brugse wintertransfers: "Club nog meer titelfavoriet dan het al was"

Club Brugge laat er geen gras over groeien. Met Bas Dost en Stefano Denswil haalde de landskampioen twee stevige versterkingen in huis. De vraag is dan ook: wie houdt dit Club Brugge van een tweede titel op rij?

Voetbalkrant.com sprak met Jan Ceulemans, 96-voudig Rode Duivel die meer dan 400 keer het shirt van Club Brugge droeg tussen 1978 en 1991. Ook Sterke Jan ziet dat Club Brugge de lat alsmaar hoger legt voor de concurrentie.

"Je moet natuurlijk altijd voorzichtig zijn, maar die jongens hebben natuurlijk al wel een en ander bewezen. Bas Dost is een doelpuntenmaker, die scoort in gelijk welke ploeg. Dat heeft hij bewezen, weliswaar niet bij absolute topclubs, maar wel in sterke competities", aldus Ceulemans.

"Denswil kent de club en de competitie dan weer als zijn broekzak, wat de aanpassing zal vergemakkelijken. Hij was enorm sterk in het titelseizoen van Club Brugge, waarna hij een mooie transfer maakte naar Bolgona. Daar wilde het voor hem niet echt lukken, maar op Belgisch niveau is hij ongetwijfeld een aanwinst, dat staat vast."

Titelfavoriet

Met deze twee transfers zet Club Brugge de titelambities kracht bij. "Voor mij zijn ze nu nog meer titelfavorieten dan ze al waren. Al blijft het afwachten wat de andere ploegen gaan doen in deze transferperiode."

"Vooral de positie van diepe spits was al langer een serieus probleem bij Club. Met het torinstinct van Dost zou dat probleem al van de baan moeten zijn. En Denswil zie ik veeleer als een opportuniteit die zich voordeed. Meteen inzetbaar, relatief laag risico, en die extra optie centraal achterin is geen overbodige luxe. Deli was vorig jaar een van de betere spelers van Club, maar dit seizoen is het allemaal heel wat minder. Ook over Brandon Mechele lijkt Clement zich zorgen te maken. Hij is na zijn coronabesmetting nog niet terug die vaste waarde die hij voorheen was", besluit Jan Ceulemans.