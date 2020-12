POLL: Wie is voor u de beste huurling van de heenronde?

De Jupiler Pro League puilt ook dit seizoen weer uit van huurlingen. Passanten die een seizoen kennis komen maken met het Belgische voetbal. Een onverdeeld succes wordt dat echter niet altijd, maar toch zijn er voorbeelden genoeg waarbij zowel speler als club er beter van worden.

Nogmaals: een uitleenbeurt is verre van altijd een schot in de roos, wat dit seizoen niet anders is. Zo werd de uitleenbeurt van Sibbick bij KV Oostende onlangs al beëindigd. Shved had een openlijke uitbrander nodig van Wouter Vrancken om tot inkeer te komen. Osabutey werd vorig seizoen door de fans van Moeskroen verkozen als speler van het jaar, maar speelde door blessures nog geen minuut voor OHL. En geen mens die Essevee-speler Abdullah Ali Mohamed kent, die gehuurd wordt van Olympique Marseille.

Voetbalkrant.com selecteerde tien huurlingen die in de heenronde wél meteen van zich deden spreken. Wie is volgens u de beste huurling van de heenronde? Laat het weten in onderstaande poll.

Nuno Da Costa (Moeskroen): Deze 29-jarige spits gaf Les Hurlus meer stootkracht voorin. Met vijf goals, waaronder enkele hele belangrijke, is de van Nottingham Forrest geleende Da Costa een onmisbare schakel in de ploeg van Jorge Simao.

Michael Frey (Waasland-Beveren): Met slechts twee doelpunten is de Zwitserse spits allesbehalve een goalgetter. Met zijn fysieke kracht en balvastheid van onschatbare waarde voor de Waaslanders.

Jack Hendry (KV Oostende): Ondanks zijn haast onverstaanbaar Schotse accent groeide Hendry in no time uit tot defensieleider bij KV Oostende, een van de revelaties in de Jupiler Pro League.

Percy Tau (Anderlecht): De Zuid-Afrikaan speelde enkele sterke matchen als offensieve middenvelder. Zit aan vier doelpunten voor paars-wit, en dat hadden er gerust meer kunnen zijn. Keert mogelijk eerstdaags terug naar Brighton&Hove.

Noa Lang (Club Brugge): Aan branie geen gebrek bij de Nederlandse flankaanvaller (21). Maar bovenal een rasvoetballer. De verplichte aankoopoptie (6 miljoen) na dit seizoen lijkt een koopje te zullen worden. Zit al aan vijf goals en drie assists bij blauw-zwart.

Hervé Koffi (Moeskroen): Excentrieke doelman. Net als Beiranvand gooit hij de bal tot over de middenlijn. Erg explosief en goede reflexen.

Lukas Nmecha (Anderlecht): De 22-jarige Duitser doet het erg goed in het team van Vincent Kompany. Sterk aan de bal, goede actie én doeltreffend. Met zijn tien goals is Nmecha goed voor een derde van de totale paars-witte doelpuntenproductie.

Matt Miazga (Anderlecht): Vincent Kompany moest een tijd zoeken naar zijn centrale duo. Aan de zijde van Hannes Delcroix groeit Miazga zienderogen. Niet de meest fijnbesnaarde verdediger, maar onverzettelijk in de duels en constant coachend.

Ike Ugbo (Cercle Brugge): 'Met een scorende spits degradeer je nooit', klinkt het wel eens. Laat ons voor de Vereniging hopen dat dit ook dit seizoen het geval is. De van Chelsea gehuurde Ike Ugbo (22) toont zich een ware goaltjesdief: tien doelpunten in zestien wedstrijden.

Ismaila Coulibaly (Beerschot): De 20-jarige Malinees doet het verbazend goed op het middenveld van de Mannekes. Sterk in duel, goede vista en al vier doelpunten op de teller. Wordt (in principe) tot medio 2023 gehuurd van zusterclub Sheffield United.