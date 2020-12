Alexis Saelemaekers loopt blessure op aan de linkerdij: clash tegen Juventus in gevaar

Alexis Saelemaekers kende een indrukwekkend seizoensbegin, maar moet nu gebleseerd afhaken voor het duel tegen Benevento. Ook het duel tegen Juventus lijkt te vroeg te komen voor het jeugdproduct van Anderlecht.

De spelers van AC Milan konden genieten van een korte kerstvakantie, maar moesten zich opnieuw melden op het trainingscomplex. Volgens Tuttosport is de Belgische winger tien dagen out nadat hij in het gewonnen duel tegen Lazio een letsel aan de linkerdij had opgelopen. Hierdoor zou hij de verplaatsing naar Benevento (en de ontmoeting met jeugdvriend Daam Foulon) en de Italiaanse topper tegen Juventus missen.

Alexis Saelemaekers kwam vorig seizoen over van Anderlecht. Het jeugdproduct van paars-wit maakte heel wat indruk op de Italiaanse velden. Het wist dit seizoen al tweemaal te scoren voor de competitieleider in de Serie A.

Ook goed nieuws voor de troepen van Pioli. Het einde van de blessure van Zlatan Ibrahimović lijkt in zicht. Hij zou op 18 januari tegen Cagliari opnieuw beschiknaar kunnen zijn.