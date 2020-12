Bestuur Antwerp geeft profiel nieuwe coach vrij en heeft eigenlijk maar één grote vereiste

Antwerp wil zo snel mogelijk een nieuwe coach aanstellen. Maar ze gaan ook niet over één nacht ijs gaan. Hij moet meteen een schot in de roos zijn. Bestuurder Sven Jaecques heeft één grote vereiste.

Antwerp is immers niet zomaar een club. “Wij zijn een vrij unieke club, die de laatste vijf jaar een nieuw verhaal heeft geschreven maar een heel grote historie heeft. Eén ding is zeker: ze is en blijft doorspekt door passie, die je ook terugvindt bij onze fans", zegt hij in GvA. "De nieuwe coach moet een match zijn met de club in zijn geheel. Uiteraard is kennis van de Belgische competitie altijd een pluspunt, maar dat is zeker niet doorslaggevend. Belg, buitenlander, ervaren coach, jonge coach: alles kan.”

“Het goeie is alleszins dat de nieuwe coach in een stabiele ­omgeving terechtkomt. We ­hebben een goed team met veel kwaliteit en een omkadering die zich de voorbije jaren bewezen heeft. Maar het wordt zeker niet evident. Het is ook geen gemakkelijke zoektocht, want het moet er ­meteen op zijn. We hebben geen drie, vier weken om te praten en er is ook geen voorbereiding van zes weken om iets op te bouwen.”