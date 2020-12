Exclusief: Didier Lamkel Zé wordt tegen zijn wil in Antwerp gehouden en heeft duidelijke boodschap

Sinds begin oktober speelt Didier Lamkel Zé bij de beloften van Antwerp, op de Europese lijst stond hij niet en een toekomst heeft hij niet meer op de Bosuil. En toch ...

Hij scoorde doorheen zijn carrière voor Antwerp elf goals en gaf ook negen assists. Nu zit zijn avontuur bij stamnummer 1 erop.

"Ik heb mijn keuze gemaakt, ik wil naar Panathinaikos", aldus de winger van Antwerp tegen onzer redactie. "Ik kan er Bölöni opnieuw terugvinden, hij is mijn spirituele vader. Hij kent me perfect en geeft me vertrouwen. Hij gelooft in mij en kan me beter maken."

Maar de 24-jarige Kameroens international mag (vooralsnog) niet vertrekken in Antwerp. "Dat Leko weg is? Dat verandert niets aan de zaak. Mijn geschiedenis bij Antwerp is geschreven. Ik wilde deze zomer al vertrekken."