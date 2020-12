STVV doet het de laatste weken uitstekend: maar: "We moeten met de voeten op de grond blijven"

Sinds Peter Maes aan het roer is, draait het uitstekend bij STVV. De Kanaries hebben deze avond gewonnen tegen Beerschot en zo hebben ze hun derde overwinning op rij geboekt. Daardoor zijn ze onderin weg en staan ze nu op de veertiende plaats.

Peter Maes was na de wedstrijd uiteraard een tevreden trainer. "Voor de wedstrijd zat het in de hoofden dat we 9 op 9 kunnen halen. De spelersgroep wilde graag 9 op 9. Iedereen weet dat je een positieve reeks moet neerzetten om te stijgen in de ranking. Geeft enorm goed gevoel en spelers hebben er naar gespeeld", zei Maes.

De trainer legt uit dat ze nu de voeten op de grond moeten houden. "Er is nog heel wat werk, dus we moeten met de voeten op de grond blijven. De twee vorige overwinningen waren nodig om aan te sluiten. Deze wedstrijd moesten we erover trekken om een kleine bonus te creëren op korte tijd en daar kan je alleen maar tevreden over zijn."

Voorbereiding

Veel rust krijgen de spelers van STVV nu niet, want binnen enkele weken moeten ze opnieuw vol aan de bak. "Het zijn vier dagen en dan beginnen we aan een voorbereiding in de diepte. We gaan niet enkel naar de eerste wedstrijd kijken en dan heb je 15 dagen voor een goede voorbereiding. Daarin maken we ons op voor het vervolg tot en met half april."