'Shanghai SIPG deed een poging om Cristiano Ronaldo naar China te lokken en had daar... 300 miljoen euro voor over'

Cristiano Ronaldo was én is één van de meest gegeerde voetballers ter wereld. Slechts een handvol clubs slaagde erin om de Portugees te verleiden. Zelfs zakken vol Chinees geld haalden hem niét over de streep.

Jorge Mendes komt namelijk met een anekdote op de proppen. Vlak voor de transfer van Cristiano Ronaldo van Real Madrid naar Juventus kreeg de zaakwaarnemer een telefoontje uit de bestuurskamer van Shanghai SIPG. De Chinese topclub was bereid om maar liefst 300 miljoen neer te tellen voor de Portugees. Ook de bankrekening van CR7 zou er wel bij varen. Op zijn loonbriefje stond een waanzinnig bedrag van - zonder premies en bonussen - honderd miljoen euro per jaar. Extra nullen? Uiteindelijk koos Ronaldo er niet voor om te gaan uitbollen, maar om het avontuur in Turijn aan te gaan. Het onderstreept enkel en alleen het ego van de Portugees om altijd beter te doen. Al zal zijn bankrekening die extra nullen wellicht ook niet nodig hebben…