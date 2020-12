Transferoorlogje op komst? 'Minstens twee Belgische clubs willen spelmaker weghalen bij Olympique Marseille'

Het is afwachten wat de wintermercato zal brengen, maar de Belgische teams zouden er wel eens een drukke winter kunnen van maken. Er is veel spanning, zowel bovenaan als onderaan. Wie doet de beste zaken? Er is alvast een oorlogje op komst over één speler.

Florian Chabrolle staat namelijk in de belangstelling van minstens twee Belgische teams. Dat weet alvast Footmercato. De 22-jarige Franse aanvallende middenvelder moet weg bij Marseille. In de zomer van 2021 is hij transfervrij, maar de L'OM gaat ook deze winter zeker niet moeilijk doen om hem te verpatsen. Meerdere clubs geïnteresseerd Met Nancy is er ook Franse interesse, maar een nieuwe competitie kan Chabrolle deugd doen. Dit seizoen speelde hij enkel bij de B-ploeg van Marseille. Zulte Waregem heeft met Abdallah Ali Mohammed al iemand van de club in bezit, de speler zelf zit in de portefeuille van de makelaars die ook Lang en Diatta naar Club Brugge hielpen of Benavente naar Antwerp - D'Onofrio kent de bestuurders van Marseille ook bovendien. Afwachten waar Chabrolle heen zal gaan.