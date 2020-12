Volgens Hernan Losada ontbreekt het bij zijn ploeg aan frisheid: "We kunnen niet spelen zoals we willen"

Beerschot was uitstekend aan het seizoen begonnen, maar nu stokt de motor. Ook tegen STVV kon vanavond niet gewonnen worden, waardoor de club met 0 op 12 achterblijft. Suzuki zorgde voor een 1-0 overwinning voor de Kanaries.

Hernan Losada gaf op de persconferentie na de wedstrijd tegen STVV zijn analyse: "We speelden tegen een goed georganiseerd STVV. De ploegen beginnen anders tegen ons te spelen. Nu we fysiek niet helemaal in orde zijn, kunnen we niet spelen zoals we willen", legde de Beerschot-trainer uit.

Losada legt uit dat de frisheid bij zijn ploeg ontbreekt. "Sinds 2 januari zijn we niet gestopt en we hebben ook geen zomerbreak gehad, dus de frisheid is er op het moment niet echt in de ploeg. Iedereen heeft er alles aan gedaan, maar het was niet genoeg om punten te pakken", aldus de Argentijn.