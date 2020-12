Peter Maes legt uit hoeveel punten ze moeten pakken om uit de miserie te blijven: "Strijd onderin zal zwaarder zijn dan strijd bovenin"

STVV is aan een goede reeks bezig. De Kanaries wonnen gisteren tegen Beerschot al hun derde wedstrijd op rij en stijgen zo in het klassement. Nog niet zo lang geleden stonden ze helemaal onderin, maar nu draaien ze mee op de veertiende plaats.

Toch is STVV zeker nog niet veilig. Ze hebben nu 20 punten en trainer Peter Maes legde op de persconferentie uit hoeveel punten ze moeten pakken om geen zorgen te krijgen. "We moeten 34 punten pakken om uit de miserie te blijven, maar ik ben niet echt bezig met hoeveel punten we moeten halen. Ik ben enkel bezig met het volgende."

Peter Maes ziet dat de strijd onderin wel eens zeer zwaar zou kunnen worden. "Rond ons zie ik dat alle ploegen in staat zijn om punten te pakken. Ploegen als Eupen, Zulte Waregem,... Ze kunnen allemaal punten pakken en maken het iedereen moeilijk. De strijd onderin zal zwaarder zijn dan de strijd bovenin", zei de trainer van STVV.