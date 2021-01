BREAKING: Na jaartje in het buitenland komt ex-speler Anderlecht, OH Leuven en Club Brugge terug naar België, nieuwe club gekend

Kent u Dion Cools nog? De ex-speler van onder meer Club Brugge is op de terugweg naar de Belgische competitie.

Dion Cools speelde bij de jeugd van Anderlecht en OH Leuven en brak helemaal door bij Club Brugge, waar hij in januari 2020 vertrok.

Midtjylland werd zijn eerste buitenlandse avontuur, over alle competities heen kwam hij er in 2020 zestien keer in actie.

STVV

Nu staat hij voor een terugkeer naar de Belgische competitie. We vernamen uit goede bron dat Cools aan het onderhandelen is met STVV.

De Kanaries haalden ook al Brüls weg bij Westerlo, maar lijken met Cools nu dus dichtbij een tweede transfer te staan.