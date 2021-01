Roberto Martínez over Charles De Ketelaere: "Ik geniet van Charles als linksachter, als nummer tien en als nummer negen"

In het nieuwjaarsinterview van Het Nieuwsblad liet Roberto Martínez ook zijn licht schijnen over de Belofte van het Jaar, Charles De Ketelaere.

In het interview kreeg Martínez de vraag op welke positie hij Charles De Ketelaere het liefst ziet spelen. Daarop antwoordde de bondscoach: “Goeie spelers kunnen overal spelen. Met zijn linkervoet is hij in staat tot de laatste pass, de een-tegen-een, hij kan de bal in elke positie aannemen én hij heeft de fysiek om te verdedigen en het hele veld te bestrijken. Het is zinloos hem nu in een kooi te stoppen van één positie. Ik geniet van Charles als linksachter, als nummer tien, als nummer negen. Op verschillende posities spelen laat een speler toe om fysiek te groeien. Jonge spelers hebben daar nood aan. Philippe Clement is de perfecte coach voor Charles. Clement heeft al veel gedaan voor veel jonge spelers in België. Bij Club maar ook bij Genk.