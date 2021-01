Aboubakary Koita van Waasland-Beveren open over de G5 en het buitenland: "Voor Arsenal spelen zou echt een droom zijn"

De voorbije dagen konden we al horen dat er interesse was uit verschillende competities voor het goudhaantje van Waasland Beveren, Aboubakary Koita. In een interview met Eleven Sports was hij zelf aan het woord.

Na zijn geweldige prestaties bij Waasland-Beveren sprak Aboubakary Koita zich uit over de G5. Een stap hogerop in de Jupiler Pro League ziet hij zeker zitten. “Ik denk dat als je iets bewezen hebt in Beveren of bij kleinere ploegen, dat je dan je kans moet wagen bij wat grotere ploegen, topploegen. De G5.” Op de vraag waar zijn droom ligt om te voetballen, antwoordde Koita resoluut: “Als ik echt mag dromen dan hoop ik op de Premier League. Al is de Ligue 1 ook heel mooi. Arsenal is voor mij een echte droom. Als ik daar ooit zou kunnen spelen…” 📺 | "Voor Arsenal spelen zou echt een droom zijn." 🤩



Bekijk ons interview met Aboubakary Koita en enkele andere talenten uit de #JPL in #AWeekAtYourClub. Vanavond om 20u35 op Eleven Pro League 1! 🔜 pic.twitter.com/U5iOV9Ppw3 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 31, 2020

