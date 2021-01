Problemen voor De Bruyn en co bij AA Gent? 'Eerst spreken met de spelers, dan eventueel sancties'

Zelden een zo verbaasde Hein Vanhaezebrouck gezien dan op de persconferentie na afloop van de slotwedstrijd van 2020 in Kortrijk. Toen een journalist hem confronteerde met het feit dat Alexandre De Bruyn een vakantiekiekje deelde, viel HVH compleet uit de lucht.

En dat is niet onbegrijpelijk, want bij AA Gent ondertekenden de spelers een nota waarin stond dat reizen naar het buitenland niet toegestaan is.

Niet enkel De Bruyn bezondigde zich aan deze regels. Zo postten ook Dorsch en Plastun foto's en filmpjes vanuit het buitenland.

HLN weet dat AA Gent de betrokken spelers eerst zal horen, om dan later eventueel over te gaan tot sancties.