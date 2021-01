Thomas Kaminski komt helemaal boven water in Blackburn na abrupt afscheid bij AA Gent

Na zijn fout op speeldag 1 werd Thomas Kaminski bij AA Gent overladen met alle zonden van Israël. De goalie verdween naar de bank, maar uiteindelijk gooide Blackburn Rovers de 28-jarige Kaminski een reddingsboei toe. In het hart van Engeland legt Kaminski de criticasters het zwijgen op.

Even terug naar 9 augustus 2020. Op speeldag 1 gaat Kaminski op het uur erg knullig in duel met ploegmaat Igor Plastun. Uit het misverstand kon Colidio het winnende doelpunt scoren, waardoor de Buffalo's meteen onderuit gingen op STVV.

Kaminski, aan wie al langer getwijfeld werd, werd door Thorup aan de kant geschoven voor de volgende wedstrijd. Voor de 28-jarige Kaminski was het snel duidelijk: aan zijn tijd bij AA Gent was een einde gekomen.

Blackburn Rovers

Eind augustus was het Blackburn Rovers dat Thomas Kaminski de hand reikte. Blackburn, een grote naam in het Engelse voetbal, maar tegenwoordig actief op het tweede niveau, had 500.000€ veil voor de Belg met Poolse roots.

Hello monday 😃 https://t.co/wZNl6inMoZ — Thomas kaminski (@kaminski26) November 9, 2020

Een keuze die de ex-doelman van Beerschot, Anderlecht en Kortrijk zich nog niet beklaagd heeft. In 3,5 maanden speelde Kaminski al 21 wedstrijden, waarin hij al goed was voor zes clean sheets. Kaminski wordt op handen gedragen door ploegmaats en fans van Blackburn, dat op een rustige elfde plaats kampeert in het veeleisende Championship.