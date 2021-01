UPDATE: Club Brugge kan Krmencik dan toch verpatsen - speler geland op luchthaven

Door de komst van Bas Dost mag Michael Krmencik beschikken bij Club Brugge, zoveel is duidelijk. Een wintertransfer is haast een must, al is er nog geen overeenkomst.

UPDATE: Ondertussen is de Tsjech geland op de luchthaven in Griekenland en lijkt hij dan toch nog op weg naar PAOK Saloniki. Een deal is er nog niet, maar die zou niet lang meer kunnen uitblijven. Στη Θεσσαλονίκη για τον #PAOK ο #Krmenčík! (pics)

Απόλυτη επιβεβαίωση του @SdnaGr https://t.co/0pffikP3eg pic.twitter.com/yHTWJyypVj — Ελένη Μπούντου (@Elenh_Mp) January 4, 2021 Begin dit jaar maakte Club Brugge de komst van Michael Krmencik officieel. De hardwerkende spits zou de nieuwe Brugse afwerker moeten worden. Club Brugge nam de Tsjechische aanvaller voor 6 miljoen euro over van Viktoria Plzen. Die ex-club wil hem nu graag terug aanwerven, eventueel op huurbasis. Club Brugge zou ook een definitieve transfer eventueel niet van de baan schuiven. Erg dure vogel Ook Besiktas en PAOK Saloniki toonden al interesse, net als enkele Russische clubs. Nu voegt volgens Duitse media ook Union Berlin zich toe aan het rijtje van geïnteresseerde teams. Het probleem blijft echter hetzelfde: Krmencik weegt op de loonlast en zou zo'n twee miljoen euro per jaar willen vangen. Benieuwd welk team dat kan ophoesten bovenop een eventuele transfersom.