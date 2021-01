De absolute prioriteit van Anderlecht is gekend: "Manager werkt aan een deal"

RSC Anderlecht wil aan uitgaande zijde heel wat spelers verpatsen, maar aan inkomende zijde ook enkele leuke deals afronden. Een eerste zit nu alvast in de pijplijn.

Zo is Anderlecht aan het onderhandelen met RB Salzburg over de mogelijke komst van Majeed Ashimeru naar het Lotto Park.

"Mijn manager is aan het werken aan een deal, de komende dagen zien we wel wat het wordt", klonk het onder meer bij de speler in de Ghanese media.

Ashimeru is een 23-jarige Ghanese middenvelder, die op huurbasis zou kunnen overkomen. Ook een aankoopclausule zou in het contract worden opgenomen.

De centrale pion zit al sinds 2017 bij de club en kwam dit seizoen in negen wedstrijden in de competitie al tot vijf assists. De voorbije jaren werd hij ook al uitgeleend aan onder meer Wolfsberger en St Gällen, telkens met groot succes.