Lamkel Zé biedt excuses aan in een videoboodschap voor zijn recentste fratsen

Didier Lamkel Zé heeft de laatste dagen opnieuw van zich laten horen door met een shirt van Anderlecht te arriveren op de Bosuil. Hij werd de toegang ontzegd maar er was wat duw- en trekwerk nodig om hem effectief te doen vertrekken. Vervolgens ging hij op Instagram gewoon verder.

Lamkel Zé, het enfant terrible van Antwerp heeft zich de voorbije dagen niet populair(der) gemaakt bij de fans van The Great Old. Niet alleen arriveerde hij bij minima temperaturen van 3 graden celcius toe in een truitje van RSC Anderlecht, waarna hij na het nodige duw- en trekwerk moest vertrekken van het terrein. Op instagram liet hij zelfs weten hetzelfde te doen met een truitje van Beerschot, dé aartsrivaal van Antwerp. Vervolgens liet hij ook nog eens zien dat hij zijn naam in zijn kastje gekrast had.

De volgende dag verscheen hij effectief opnieuw aan de Bosuil, maar nu had hij gelukkig gekozen voor een trainingspak van RAFC zelf. Toch werd hij opnieuw weggestuurd door teammanager Frederic Leidgens. Even later mocht hij wel binnen via een zij-ingang.

Op zijn sociale mediakanalen liet hij meermaals weten te willen vertrekken naar Griekenland. Hij heeft een persoonlijk akkoord en zijn gedachten liggen niet meer bij Antwerp. Maar op die uitspraken lijkt hij nu terug te komen. In een videoboodschap op de sociale mediakanalen van RAFC laat hij weten spijt te hebben, hij legt uit waarom hij precies deed wat hij deed én dat hij indien de nieuwe coach Franky Vercauteren op hem wil rekenen, hij klaar zal staan.