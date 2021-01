Van den Brom predikt rust: "Ga voor het hoogste, maar misschien is dat nu 2e plaats"

Voor Racing Genk is de januarimaand net wat drukker dan voor de meeste ploegen aangezien ze een inhaalwedstrijd tegen Eupen moeten afwerken. Volgens trainer John van den Brom zal deze drukke maand januari alvast veel duidelijk maken voor de rest van het seizoen.

Racing Genk start woensdag aan een maand met 7 wedstrijden met onder meer affiches tegen een herboren AA Gent en in Club Brugge. Maar Van dern Brom bekent dat zijn spelers niet liever heben dan veel wedstrijden. "Meer focus op de matchen, minder intensiteit op training. Maar als je een tik krijgt en moet herstellen, is de tijd tussen de wedstrijden zeer kort", waarschuwt hij.

Als de Limburgers winnen tegen Eupen komen ze op één punt van leider Club Brugge met evenveel gespeelde wedstrijden. "Ik ga altijd voor het hoogste, maar misschien is een 2e plaats soms wel het maximale. Tegen het einde van de maand zullen we weten waar we staan", denkt de Nederlander.