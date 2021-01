Ophalen met privéjet, waanzinnig financieel aanbod: waarom Antwerp zo fel inzette op de komst van Vercauteren, die Genk en Standard wandelen stuurde

De kogel is dan toch door de kerk: Frankie Vercauteren is de nieuwe T1 van Antwerp. En dat had toch wel wat voeten in de aarde.

Vercauteren werd met een privéjet opgehaald vanuit Rusland, op Melsbroek werd vervolgens onderhandeld over een contract en om half twaalf 's avonds was er witte rook: Vercauteren is de nieuwe T1 van stamnummer 1.

De ex-coach van Anderlecht had nochtans zijn eisen gesteld. Een paar maanden geleden kon Genk hem niet overtuigen, onlangs ook Standard niet. Familiale redenen klonk het toen, want zijn familie die in Rusland woont wilde niet overvliegen naar België.

Financiële argumenten?

Dan maar andere argumenten bovenhalen, moeten ze op De Bosuil hebben gedacht. Vermoedelijk zijn Paul Gheysens en Luciano D'Onofrio diep in de buidel gaan tasten om er Vercauteren bij te halen. Hij was dan ook de gedroomde kandidaat.

Ambities te over - Vercauteren mikt op nog een laatste stunt in België, zoals bijvoorbeeld een titel met The Great Old. Hij kent de competitie en is een grote naam in België, redenen waardoor ook Gheysens zeker overstag ging.