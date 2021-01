🎥 Tuur Dierckx legt 'strafbezoek' aan Covidafdeling af: "Vriendelijk zijn? Het is moeilijk voor ons"

Westerlo-speler Tuur Dierckx moest van zijn club 'als straf' een bezoekje brengen aan de Covid-afdeling van het plaatselijke ziekenhuis. De speler was duidelijk onder de indruk, zo is te zien in de reportage die de Kemphanen maakten.