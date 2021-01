Knowledge Musona vertelt over zijn nabije toekomstplannen

Knowledge Musona is sterk bezig bij AS Eupen. Het lijkt dan ook meer dan aannemelijk dat hij niet lang meer in de Oostkantons zal spelen.

Musona verkeert in goede vorm. Ondanks de coronabesmetting die hij opliep, staat hij op scherp. Zo scoorde hij twee keer tegen Zulte Waregem. Zijn prestaties zullen heel wat ploegen zeker niet ontgaan zijn.

Musona is echter duidelijk dat hij in deze wintermercato niet van club zal veranderen. “Ik focus me enkel op AS Eupen”, vertelt hij aan Grenz Echo. “Ik voel me hier werkelijk goed, ik word absoluut gewaardeerd. Ik doe mijn best voor het team en de club.”

Een transfer is dan ook ten vroegste voor volgend seizoen. “We hebben nog een paar maanden voordat we naar de toekomst moeten kijken. Op dit moment is mijn hart hier in Eupen. Aan het einde van het seizoen is er altijd een oplossing, we zullen wel zien”, besluit Musona.