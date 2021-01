Anderlecht kan dure vogel uit B-kern mogelijk in Polen kwijt

Anderlecht sleept nog altijd balast met zich mee uit het verleden. Denk maar aan Bubacarr Sanneh. Maar ook Antonio Milic loopt nog steeds in Neerpede rond. Anderlecht hoopt hem deze winter wel nog onderdak te krijgen.

Milic heeft nog een (dikbetaald) contract tot medio 2022 en is niet van plan daar veel op in te leveren. Dat is ook de reden waarom Anderlecht hem nergens kwijtraakt. Zijn manager zoekt wel naar een oplossing en mogelijk is die te vinden in Polen.

Lech Poznan is immers wel geïnteresseerd om de 26-jarige Kroaat te huren. Wel zullen beide clubs nog moeten uitvissen wie welk deel van zijn loon zal dragen.