D'Onofrio gelooft dat hij absolute toptransfer kan realiseren, maar investering zorgt voor verdeeldheid bij Antwerp

Antwerp FC denkt nog steeds aan Junior Edmilson. Luciano D'Onofrio heeft het dossier nooit helemaal losgelaten, maar intern is er verdeeldheid op de Bosuil.

Die verdeeldheid heeft niets te maken met de kwaliteiten van Junior Edmilson. Ook op de Bosuil is alles en iedereen ervan overtuigd dat de voormalige speler van STVV en Standard voor een kwaliteitsboost zou zorgen.

Het prijskaartje is dan weer wél hét twistpunt. Club Brugge was afgelopen zomer nog bereid om vijftien miljoen euro te betalen voor Edmilson, maar uiteindelijk kwam het niet tot een akkoord met Al-Duhail.

Prijskaartje

Volgens onze informatie heeft Luciano D’Onofrio er alle vertrouwen in dat hij Edmilson voor enkele miljoenen naar Deurne-Noord kan halen. En net die investering - Edmilson is ook op zijn loonbriefje enkele nullen gewend - zorgt voor wrevel bij de Great Old.