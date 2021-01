Wanneer mag Anderlecht terug van een titel dromen? "Ze waren altijd de rijkste én fierste van het land, maar..."

RSC Anderlecht heeft 2020 afgesloten op een virtuele PO1-plaats. Toch is de weg naar de volledige wederopstandig nog lang. Marc Degryse vreest dat het nog lang kan duren.

Vorig seizoen publiceerde RSC Anderlecht een open brief met de doelstellingen op korte termijn. Zo was een plaats in play-off 1 - het seizoen werd niet afgewerkt, maar de Brusselaars hadden nog perspectief op de elitegroep - in het eerste seizoen het doel.

Als we dat plan volgen moet Vincent Kompany de paars-witte wagen in de top drie parkeren. Het wordt lastig, maar Anderlecht zit bij de start van 2021 perfect op schema. Volgend seizoen wil de Belgische recordkampioen een extra titel op het palmares schrijven.

“Ik zal het dit seizoen al een succes vinden als ze play-off 1 spelen”, windt Marc Degryse er geen doekjes om in Het Laatste Nieuws. “Maar ik vrees dat het nog lang zal duren vooraleer ze opnieuw kampioen gaan worden.”

De financiële put is volgens de voormalige speler van paars-wit hét probleem. “Anderlecht was altijd de rijkste en fierste club van het land. Nu hebben ze honderd miljoen euro aan schulden. Er zijn namen aangetrokken voor veel geld en uiteindelijk bleken het geen goede spelers.”

Om een licentie te krijgen kan Marc Coucke niet zeggen dat hij alle schulden laat verdwijnen

“Je kan dan wel zeggen dat die schulden zijn gemaakt bij de eigenaar”, besluit Degryse. “Maar dat lost het probleem niet op. Om een licentie te krijgen kan Marc Coucke niet zeggen dat hij alles laat verdwijnen. Het zal nog even duren voor dat allemaal verleden tijd is.”