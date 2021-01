Peter Maes voelt de nasleep van 'Propere Handen' nog steeds: "Nu moest ik uit noodzaak zelf gaan solliciteren"

Wat Peter Maes in korte tijd voor elkaar gekregen heeft bij STVV is niet minder dan straf te noemen. De Limburgers zaten diep in het moeras en Maes trok er hen uit. Dat hij een goeie coach is, beaamt bijna iedereen, maar zijn rol in 'Propere Handen' trekt ook nu nog altijd aan hem.

Maes werd in verdenking gesteld van witwaspraktijken. "Het proces is één ding, maar hoe de hele zaak benaderd is geweest… Dat was hard. De perceptie rond mij was helemaal veranderd”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “Vroeger kwamen de clubs naar mij, nu moest ik uit noodzaak zelf gaan solliciteren."

Bij Lommel zette hij zichzelf weer op de kaart, maar moest er weg nadat de nieuwe eigenaars hun eigen mensen meenamen. STVV viste hem weer op. “Zij waren niet de enigen die om die reden aan me twijfelden. Voor elke geïnteresseerde was het ook telkens dubbel: zelfs als ze mij een kans wilden geven, zouden ze zich nog moeten verantwoorden voor de buitenwereld. Niet alleen in België, ook in het buitenland."

Maar Maes wou zijn trainerscarrière niet opgeven. “Nee, want het ene heeft wat mij betreft niets te maken met het andere. Mijn cv staat er nog steeds, maar er werd wel een beeld gecreëerd dat het voor mij moeilijk maakte nog aan de bak te komen. Ergens is het wel een logisch gevolg. Maar ik vind het jammer dat daar twee jaar overheen moest gaan.”