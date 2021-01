Analist is overtuigd dat Bas Dost Club Brugge dat extraatje gaat geven: "Hij gaat alle scoreproblemen oplossen"

Bas Dost is dé wintertransfer tot nu toe. Club Brugge zette zijn ambities nog meer kracht bij door de Nederlander uit de Bundesliga weg te halen. Landgenoot en analist Youri Mulder is ervan overtuigd dat hij alle problemen bij blauw-zwart vooraan zal oplossen.

Dost is een doorwinterde spits die al bewees dat hij een neus voor doelpunten heeft. "Bas is gewoon geboren om te scoren, hij leeft van zijn goals. Alleen: je moet wel assists geven. Eenmaal de juiste aanvoer komt, weet hij wel waar hij moet staan in het strafschopgebied. De zestien meter is zijn favoriete speelruimte. Een bal in de zone van de waarheid wordt veel gevaarlijker met zijn aanwezigheid daar. Dat kan geen probleem opleveren bij dit Club Brugge, waar de backs goed voor diepgang zorgen en gemakkelijk de achterlijn halen", aldus Mulder in S/V Magazine.

Club had de voorbije maanden niet al te veel spitsen in goeie vorm. "Bas zal de oplossing brengen voor de scoreproblemen die ze de afgelopen maanden kenden. Hij brengt ook zoveel ervaring mee dat hij veel situaties juist kan inschatten. Als spits is die rust op latere leeftijd een ongelofelijke troef. Dost is conditioneel top, hij weegt geen grammetje te veel doordat hij in Frankfurt met een atletiektrainer een op maat gemaakt fitnessprogramma volgde. Ik zie het dus positief in."